В Саранске прошла операция «Пешеходный переход»

В Саранске 26 января сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».
Стражи порядка несли службу на аварийно-опасных участках дорог, оживленных перекрестках и пешеходных переходах.
За время проведения рассматриваемого оперативно-профилактического мероприятия было выявлено 24 нарушения ПДД, из них 18 пешеходами и 6 водителями, которые не соблюдали правила проезда пешеходных переходов.
По информации отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске прошла операция «Нетрезвый водитель».
Источник: гибдд.рф