В Саранске прошла операция «Пешеходный переход»

В Саранске 26 января сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

Стражи порядка несли службу на аварийно-опасных участках дорог, оживленных перекрестках и пешеходных переходах.

За время проведения рассматриваемого оперативно-профилактического мероприятия было выявлено 24 нарушения ПДД, из них 18 пешеходами и 6 водителями, которые не соблюдали правила проезда пешеходных переходов.

По информации отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф