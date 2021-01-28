В Рузаевке произошел пожар в квартире

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Вечером 27 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на Школьном бульваре. В одной из квартир жилого дома №33 загорелись постельные принадлежности.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило постельные принадлежности на площади, составляющей 4 квадратных метра.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Инсаре в результате пожара погиб пенсионер.

Источник: 13.mchs.gov.ru