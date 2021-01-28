В Мордовии сотрудника коммерческой организации оштрафовали за совершение налогового преступления

В Мордовии был оштрафован сотрудник коммерческой организации, совершивший налоговое преступление.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что управляющий ООО «Промышленный центр», заведомо зная о значительной недоимке у руководимой им организации (задолженности по налогам и страховым взносам) и о наличии на расчетных счетах общества инкассовых поручений на общую сумму около 3,4 млн рублей, решил сокрыть денежные средства общества. Расчеты с кредиторами общества производились через счета другого юридического лица.

В ходе расследования причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме.

Решением суда в отношении сотрудника коммерческой организации была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru