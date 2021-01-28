В Мордовии глава сельского поселения подозревается в воспрепятствовании предпринимательской деятельности

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Краснослободского района, подозреваемой в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемая умышленно воспрепятствовала законной предпринимательской деятельности двум хозяйствующим субъектам, ограничив их права и интересы. Сельским поселением продавались 43 земельные доли, находящиеся в собственности населенного пункта, при этом руководителям двух КФХ подозреваемая по надуманным предлогам отказывала в принятии от них заявлений о приобретении данных долей. В результате они не были допущены к участию в торгах.

Решением Арбитражного суда Мордовии договор купли-продажи был признан недействительным и земли сельскохозяйственного назначения были возвращены в собственность сельского поселения.

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Источник: mordovia.sledcom.ru