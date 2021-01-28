В Мордовии бывший министр подозревается в покушении на мошенничество

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на мошенничество.

Стражами порядка было установлено, что в 2018 году подозреваемый решил обманным путем похитить денежные средства у знакомого, который занимается предпринимательской деятельностью и ранее брал у него деньги в долг по договорам займа. При содействии неустановленного лица мужчина изготовил фиктивную расписку, датированную январем 2016 года, о якобы выданном предпринимателю займе в размере 1,8 млн рублей с выплатой процентов на общую сумму 648 тыс. рублей. При этом указав и срок возврата денежных средств – 31 декабря 2017 года. Затем соучастники подготовили и направили в суд исковое заявление о взыскании денежных средств в размере более 2,8 млн рублей, указав в нём не только сумму займа и процентов, но и проценты за невозврат денег в срок, оплату юридических услуг.

Преступный умысел фигурантов не был доведен до конца в связи с тем, что судом исковое заявление было оставлено без рассмотрения.

Подозреваемый в прошлом являлся министром республиканского правительства.

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Источник: mordovia.sledcom.ru