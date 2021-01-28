В Мордовии возбудили уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности

В Мордовии было возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, участники которого занимались незаконной игорной деятельностью.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с марта 2019 года по август прошлого года подозреваемые незаконно организовали на территории Москвы, Мордовии и Пензенской области проведение азартных игр вне игорной зоны, используя информационно-телекоммуникационные сети, не менее чем в четырех нежилых помещениях в Саранске и одном в Пензе.

Преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, высокой степенью организованности, наличием в его составе руководителей, заранее разработанным планом преступной деятельности, четким распределением функций между членами сообщества.

Фигурантами уголовного дела являются 11 человек.

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Источник: mordovia.sledcom.ru