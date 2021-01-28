Безработная жительница Саранска подозревается в мошенничестве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении безработной местной жительницы, которая подозревается в мошенничестве.
Стражами порядка было установлено, что 32-летняя безработная жительница Саранска, предоставив в микрофинансовую организацию заведомо ложные сведения о месте работы, обманным путем получила кредит на сумму 11600 рублей.
В отношении подозреваемой была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф