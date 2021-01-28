Житель Чамзинского района незаконно хранил порох

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли у местного жителя незаконно хранившийся порох.

Стражи порядка установили, что несколько лет назад житель указанного района являлся владельцем огнестрельного оружия. Позже у него было аннулировано разрешение на хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Но порох мужчина оставил у себя, несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за его незаконное хранение. У гражданина имелась металлическая банка с механической смесью бездымного и дымного пороха общей массой 297 г.

Житель Чамзинского района был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф