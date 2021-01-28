Руководитель одной из организаций Саранска стал жертвой мошенника

В Саранске руководитель одной из местных организаций стал жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 31-летний руководитель организации Саранска, занимающейся поставкой и продажей товаров медицинского предназначения, решил заказать оптовую партию латексных перчаток по объявлению, которое нашел на одном из сайтов. Связавшись с поставщиком товара и обсудив стоимость заказа и способ его оплаты, гражданин перевел на указанный продавцом счет денежные средства в сумме 59 тыс. рублей.

Сразу после перевода денег сайт был удален, а на сообщения по электронной почте и телефонные звонки никто отвечал.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф