В Ковылкинском районе горел жилой дом

В Ковылкинском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 28 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Троицк. На улице Пушкина загорелся жилой дом №22. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 32 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru