Два жителя Мордовии пытались перебросить запрещенные предметы на территорию колонии

В исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками указанного исправительного учреждения на прилегающей к колонии территории были задержаны два жителя Мордовии при попытке переброса семи свертков, в которых находились девять мобильных телефонов, девять сим-карт, восемь зарядных устройств и две аккумуляторные батареи.

По данным фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su