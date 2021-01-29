В Мордовии появятся новые «Точки роста»

В Мордовии по программе «Современная школа» планируется создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: в 2021 г.– в Дубенской СОШ, в 2022 г. – в Красинской СОШ, в 2023 г. – в Ардатовской СОШ.

В текущем году в Поводимовской СОШ им. Н.М. Суродеева будет внедрена цифровая образовательная среда.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в дополнительном образовании планируется создать 200 новых мест по спортивному, художественному, социальному направлениям.

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Источник: e-mordovia.ru