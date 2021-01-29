Инфляция в Мордовии в декабре прошлого года стала самой низкой в ПФО

Годовая инфляция в Мордовии в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем повысилась на 0,3 п. п., до 4,5%.

При этом годовой темп прироста цен в республике остался ниже общероссийского значения (4,9%) и наравне с показателем в Пермском крае был самым низким среди регионов Приволжского федерального округа. В целом по ПФО годовая инфляция равна 5,3%.

Ускорение инфляции в Мордовии обусловлено влиянием временных общефедеральных факторов, среди которых снижение предложения отдельных продуктов питания, рост издержек производителей и удорожание ряда импортных товаров вследствие произошедшего ранее ослабления рубля.

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Источник: e-mordovia.ru