Житель Мордовии получил условный срок за незаконную рубку деревьев

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии сообщает, что на территории земель лесного фонда Зубово-Полянского района в сентябре прошлого года житель с. Журавкино незаконно срубил 27 берез и тем самым нанес ущерб лесному хозяйству в размере 173,5 тыс. рублей.

Указанный гражданин совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 260 УК РФ, и по приговору Зубово-Полянского районного суда понес наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

Мужчина возместил причиненный ущерб в полном объеме.

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Источник: e-mordovia.ru