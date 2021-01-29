Артем Здунов встретился с представителями некоммерческих организаций

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 28 января встретился с некоммерческими организациями.

Приветствуя участников встречи, руководитель республики подчеркнул, что только вместе, совместными усилиями можно решать важные социальные задачи.

Было отмечено, что в республике насчитывается 1413 общественных объединений, но далеко не все из них являются активно действующими. Однако в конкурсе грантов с каждым годом участвует всё больше организаций: если в 2017 году было подано 95 заявок, 14 из которых стали победителями, то в 2019 было уже 215 заявок и 41 победитель. В минувшем году по итогам двух этапов конкурса победителями стали 43 проекта, сумма привлеченной поддержки составила 36,7 млн рублей.

Вопросов к главе республики от общественных организаций было очень много, не меньше было и их инициатив по реализации социально значимых проектов. Были подняты темы льготной аренды помещений, возможности микрокредитования, создания центра поддержки некоммерческих организаций.

Артем Здунов дал поручение изучить все высказанные предложения, чтобы найти решения обозначенных проблем, и заявил, что поддержка обязательно будет.

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Источник: e-mordovia.ru