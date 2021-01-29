Артем Здунов встретился с президентом Федерации фигурного катания России

Состоялась встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова и президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

Артем Здунов отметил, что проведение чемпионата и первенства России по синхронному катанию на коньках - это очень значимое спортивное событие для страны и региона, особенно с учетом того, что они проводятся в период действующих эпидемических ограничений.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков выразил слова признательности за оказанное республикой гостеприимство.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества республики и Федерации фигурного катания России, в том числе по организации на территории Мордовии спортивных мероприятий российского и международного уровня.

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Источник: e-mordovia.ru