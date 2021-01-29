В Саранске прошли всероссийские соревнования по синхронному катанию «Мордовочка», в которых участвовали команды, выступающие по первому спортивному разряду.

По итогам турнира победу одержала команда «Казаночка» из Татарстана. Второе место заняла команда «Молодой Ямал», представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ. Призовую тройку замкнула команда «Льдинка» из Татарстана.

Команде «Лексема», представляющей Мордовию, не хватило двух баллов до призового места.

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Источник: e-mordovia.ru