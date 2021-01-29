Почта Мордовии получила новые автомобили

В Саранск поступила партия транспортных средств для почтовых работников.

Указанная партия включает в себя восемь новых автомобилей марки LADA Largus с грузоподъемностью 750 кг и четыре машины марки Ford Transit с грузоподъемностью 1,2 тонны.

Всего в 2021 году автопарк почты Мордовии пополнится 30 новыми машинами марок Ford Transit, LADA Largus, ГАЗ и УАЗ.

На сегодняшний день автопарк почты республики насчитывает 112 транспортных средств.

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Источник: mordovmedia.ru