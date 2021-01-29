В Саранске не будут отменять маршрут общественного транспорта №45

У жителей Саранска недавно возникло беспокойство по поводу возможной отмены маршрута общественного транспорта №45.

Горожанка отправила запрос для получения информации о будущем указанного маршрута на странице городской администрации в одной из социальных сетей. Представители мэрии сообщили, что данный маршрут отменять не планируется.

Маршрут №45 просто меняет перевозчика. Та транспортная компания, которая работала ранее, будет перевозить пассажиров до 1 марта. После этого срока перевозками займется другая компания. Был объявлен открытый конкурс на нового перевозчика.

Также читайте о том, что Артем Здунов встретился с представителями некоммерческих организаций.

Источник: mordovmedia.ru