В Мордовии в настоящее время отсутствуют случаи заболевания гриппом

В Мордовии рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом в период с 18 по 24 января.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что за указанный период случаев гриппа в регионе зарегистрировано не было. В целом в этом сезоне пока не поставлено ни одного такого диагноза.

По поводу ОРВИ к медикам за неделю обратились 5212 человек, из них 1410 — это дети до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 0,27%. Среди детей рост был зафиксирован на уровне 14,17%.

Также читайте о том, что на территории Мордовии количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших.

Источник: mordovmedia.ru