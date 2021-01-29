В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали трех пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали нескольких пьяных автомобилистов.

Ранним утром 28 января в Саранске инспекторы ДПС на улице Кутузова остановили автомобиль марки «Тойота». За рулем транспортного средства находился 30-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Ельниках стражами порядка на улице Коммунистической был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21140 под управлением пьяного 30-летнего мужчины.

Спустя несколько часов в посёлке Комсомольский Чамзминского района инспекторы ДПС на улице Микрорайон-1 остановили автомобиль марки ВАЗ-21140, который управлял 38-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф