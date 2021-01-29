В Саранске сотрудники уголовно-исполнительной инспекции встретились со школьниками

Сотрудники филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии провели профориентационную работу со школьниками.

В ходе общения сотрудники УИИ подробно рассказали присутствующим о каждой образовательной организации ФСИН России, разъяснили порядок проведения вступительных испытаний, а также о специфике работы ведомства, в том числе непосредственно деятельности уголовно-исполнительных инспекций.

Начальник филиала Юлия Кяльгина поделилась с присутствующими собственными воспоминаниями об обучении, так как несколько лет назад сама окончила Владимирский юридический институт ФСИН России.

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Источник: 13.fsin.su