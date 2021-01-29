Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

В ИК-4 при досмотре заказного письма, поступившего на имя осужденного к 13 годам лишения свободы, сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты мобильный телефон, десять сим-карт и карта памяти, спрятанные ухищренным способом в пакете с документами.

В ЛПУ-21 при осмотре внутренней запретной зоны сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты три свертка, в которых находились восемь мобильных телефонов.

Сотрудниками ИК-12 на прилегающей к колонии территории был задержан житель Рузаевке при попытке переброса четырех свертков, в которых находились восемь мобильных телефонов, восемь сим-карт, пять зарядных устройств, две гарнитуры, аккумуляторная батарея и карта памяти.

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Источник: 13.fsin.su