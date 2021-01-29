Гороскоп на февраль 2021 года: Близнецы смогут найти свое счастье, сложности лишь закалят Раков, а Рыбы обретут гиперчувствительность

Овен

Для Овнов наступает яркий период в жизни, который, впрочем, может быть омрачен происками недругов. Также стоит учитывать, что все позитивные изменения начнут происходить в третьей декаде февраля, а начальный период месяца и его середина будут не слишком богатыми на события.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Раки, карьера – Девы.

Телец

Если Тельцы ничего не предпримут в финансовой сфере, то ждать улучшения материального положения не стоит. Звезды говорят, что в этом месяц разумный риск будет вознагражден. Как можно меньше провоцировать и критиковать свою половину следует состоящим в отношениях представителя знака.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Скорпионы.

Близнецы

Звезды уверяют, что Близнецы смогут в этом месяце найти в своем окружении человека, тесно связанного с вашим будущим. Наличие множества сил и энергии позволит вам без особых усилий сделать ремонт, а также не уставать при дальних поездках. В целом месяц будет благоприятным для реализации составленных ранее планов.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Скорпионы.

Рак

Раки будут биты обстоятельствами и жизнью, но это лишь закалит представителей данного знака, которым звезды советуют «не ныть» и воспринимать горький опыт как отличную науку на будущее. Будут, конечно же, и светлые полосы, но лучше заранее приготовиться к худшему, тогда и разочарований будет меньше.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Скорпионы, карьера – Водолеи.

Лев

Львам следует избавиться от агрессивного стиля поведения в феврале, поскольку из-за него с вами мало кто захочет общаться. Общение же, в том числе и с новыми людьми, должно стать источником вашего вдохновения, благодаря которому вы сможете начать новые творческие (и не только) проекты, сулящие крупную финансовую выгоду.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Рыбы.

Дева

Полная чистка всего и вся рекомендуется Девам. Звезды говорят, что прибраться следует не только в доме, но и в соцсетях, компьютере и других электронных носителях, удалив ненужные фото, видео и иные материалы. В остальном Девы не будут унывать, даже если случится что-то плохое, поскольку позитивного настроения у вас будет хоть отбавляй.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Рыбы.

Весы

Февраль может преподнести Весам несколько неприятностей, в том числе с родными и близкими, которым потребуется ваша помощь. Придется научиться быстро успокаиваться, иначе вы просто перегорите. Отличным этот месяц будет в плане покупок, путешествий и знакомств.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Стрельцы, карьера – Овны.

Скорпион

Старые и, казалось бы, проверенные шаблоны, по которым Скорпионы действовали в последние годы, перестанут работать. Вам придется изобретать новый велосипед, но это не так страшно, как кажется. Также будет масса времени для отдыха, возможно даже вы найдете новое для себя увлечение.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Рыбы, карьера – Овны.

Стрелец

От смелости и решительности в действиях зависит не только финансовое благополучие Стрельцов, но и ваша личная жизнь. Стрельцам поможет девиз «нельзя ждать милости от природы». Придется проявлять инициативу и добиваться того, что вам пришлось по душе, запало в сердце и понравилось глазу.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Раки.

Козерог

Звезды уверены, что лучше всех в феврале будут себя чувствовать именно Козероги. Успехи ждут представителей данного знака буквально во всем, правда, следует уделять внимание родным и близким, с которыми у вас могут возникнуть ссоры. В остальном месяц должен быть очень благоприятным.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Тельцы, карьера – Раки.

Водолей

Если Водолеи смогут хорошо отдыхать в новом месяце, то у вас будет достаточно сил для того, чтобы справиться в любыми непредвиденными ситуациями. Звезды говорят, что неожиданностей на пути Водолеев будет немало, но позитивный настрой поможет их преодолеть с минимальными потерями.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Близнецы, карьера – Раки.

Рыбы

Рыбы с увеличенной чувствительностью получают шансы в новом месяце на резкий взлет поскольку легко смогут распознавать любую ложь, неправду. Обратной стороной медали является уязвимость представителей данного знака – Рыбами станет очень легко манипулировать. Если вам удастся найти золотую середину, то это будет отличный месяц.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

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