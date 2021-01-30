В Саранске 30 и 31 января ограничат стоянку по улице Демократической

В Саранске 30 и 31 января будет ограничена стоянка транспортных средств по улице Демократической.

В период с 18:00 30 января до 21:00 31 января стоянка транспортных средств будет запрещена на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Кавказской до улицы Коммунистической.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.

Администрация города просит водителей с пониманием отнестись к ограничению и в указанный период не оставлять автомобили на парковках и в заездных карманах на обозначенном участке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru