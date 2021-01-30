В Саранске разыскивается парень, подозреваемый в краже денег с банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается молодой человек, который подозревается в похищении денежных средств с банковской карты.

ОП №4 УМВД России по Саранску устанавливает личность неизвестного молодого человека, причастного к похищению денежных средств с банковской карты горожанина. Парень расплатился с помощью чужой карты за покупку продуктов в магазинах города в июне прошлого года.

Предполагаемый преступник был одет в спортивный костюм черного цвета с капюшоном.

Все, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении разыскиваемого молодого человека, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-01, 89272762067 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф