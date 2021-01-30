В Саранске несколько пенсионерок стали жертвами мошенника из Московской области

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Московской области, который подозревается в мошенничестве.

В ноябре прошлого года 32-летний житель Московской области, находясь в Саранске, представляясь сотрудником водоканала, проникал в квартиры пенсионерок. Мужчина сообщал, что проводится поверка счетчиков, по причине чего ему необходимо зайти в жилище. Во время осмотра приборов гражданин пояснял, что они не опломбированы, к тому же необходима замена. Злоумышленник также озвучивал стоимость услуг, которая варьировалась от 5 тыс. до 22 тыс. рублей. Для убедительности мужчина выписывал товарный чек, а также выдавал распечатанное свидетельство о поверке счетчиков. После этого мошенник покидал жилище, сообщая, что приборы заменят его коллеги, которые подъедут чуть позже.

Жертвами мошенника стали четыре пожилые жительницы Саранска. В общей сложности пенсионерки лишились 57 тыс. рублей.

Подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф