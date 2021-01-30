В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Чистые стекла»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистые стекла».

При помощи специального прибора инспекторы ДПС проверяли светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей, которые должны иметь светопропускание не менее 70%.

За несколько часов проведения рейда к административной ответственности были привлечены более 30 водителей тонированных транспортных средств. В отношении нарушителей были составлены административные материалы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф