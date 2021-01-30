Жительница Саранска, решившая приобрести щенка, стала жертвой мошенника

В Саранске местная жительница, решившая приобрести щенка, стала жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 30-летняя жительница Саранска, которая работает помощником воспитателя в одном из дошкольных учреждений города, на популярном сайте обнаружила объявление о продаже щенка. Женщина связалась с продавцом. Последний сообщил, что он готов отправить щенка из Московской области в Мордовию за 20 тыс. рублей. Данная сумма включала в себя стоимость животного и оплату транспортировки. Жительница Саранска перечислила на указанный автором объявления счет 20 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данном факту. Было установлено, что абонентский номер, с которого вел разговор мошенник, зарегистрирован в Новосибирской области.

Также читайте о том, что в Саранске несколько пенсионерок стали жертвами мошенника из Московской области.

Источник: 13.мвд.рф