В Саранске ограничат движение грузовиков по улице Фурманова

В Саранске будет временно ограничено движение грузовых автомобилей по улице Фурманова.

В период с 08:00 1 февраля до 00:00 1 мая будет временно ограничено движение транспортных средств массой от 3,5 т по ул. Фурманова, на участке от ул. Гагарина до ул. Энгельса.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является обеспечение безопасности и организации дорожного движения в связи с аварийным состоянием проезжей части.

Исключение составляют спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и коммунальная техника.

Также читайте о том, что в Саранске не будут отменять маршрут общественного транспорта №45.

Источник: adm-saransk.ru