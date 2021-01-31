В Саранске 1 февраля отключат холодную воду в посёлке Озёрный

В Саранске 1 февраля будет временно прекращена подача холодного водоснабжения в посёлке Озёрный.

По причине проведения работ на водоподъемных скважинах в посёлке Озёрный для их перевода на автоматический режим и отсечения водонапорной башни с 09:00 1 февраля до окончания данных работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: в многоквартирных домах по ул. Тепличной, д. №№7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; по ул. Молодежной, д. №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17; по ул. Загородной, д. №12А; в частном секторе по ул. Совхозной от дома №1 до дома №32; ул. Зеленой от дома №1 до дома №32; ул. Полевой от дома №1 до дома №30; ул. Школьной от дома №1 до дома №15; ул. Тепличной, д. №№25, 27, 29; ул. Молодежной от дома №1 до дома №30; ул. Загородной от дома №1А до дома №36; ул. Дачной от дома №1 до дома №32; ул. Луговой, д. №№5, 5А, 7; ул. Садовой от дома №2 до дома №17; ул. Волкова от дома №1 до дома №37.

На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по следующему телефонному номеру: 24-34-48.

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Источник: adm-saransk.ru