В Саранске горела автомойка

В Саранске произошло возгорание автомойки.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 30 января. На улице Косарева загорелась автомойка с подсобными помещениями, используемыми под склад.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя повредило автомойку на площади 200 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru