Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире 14 человек

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своей квартире 14 граждан РФ.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с ноября 2018 года по июль прошлого года 48-летняя безработная жительница Саранска фиктивно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире 14 граждан России в возрасте от 1 года до 58 лет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф