В Мордовии полицейские провели операцию «Розыск»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Розыск».

В ходе проведения указанного мероприятия правоохранителями было задержано 17 обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также уклонявшихся от уголовного наказания.

Также было установлено местонахождение пяти лиц, пропавших без вести на территории Зубово-Полянского, Рузаевского, Торбеевского, Кадошкинского районов и Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф