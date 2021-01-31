В Саранске прошли пожарно-тактические учения на площадке комплекса «Ледовая арена»

На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена» прошли пожарно-тактические учения по управлению силами и средствами при ликвидации условного пожара.

Легенда учений гласила, что произошло загорание в спортивном зале из-за короткого замыкания электропроводки. Сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса незамедлительно сообщили о пожаре в службу спасения.

В ходе учений из здания было эвакуировано пять человек. Силами пожарно-спасательного гарнизона было спасено четыре условно пострадавших лица. После этого пожарные приступили к ликвидации условного возгорания.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru