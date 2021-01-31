В Пролетарском районе Саранска продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима

В Пролетарском районе Саранска в настоящее время активно проводятся рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Группами мониторинга 27 января было проверено 122 единицы общественного транспорта.

Во время проведения проверок пассажирами самостоятельно было устранено 77 замечаний, на двух нарушителей масочно-перчаточного режима были составлены протоколы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru