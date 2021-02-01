Жителя Зубово-Полянского района осудили за убийство знакомого

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого.

В сентябре прошлого года у 42-летнего ранее судимого жителя посёлка Явас гостил его 59-летний знакомый. Мужчины распивали спиртные напитки. В определенный момент владелец жилья стал упрекать гостя в том, что он намусорил, а затем принялся его выгонять. В итоге произошла ссора, в ходе которой 42-летний гражданин ударил знакомого ножом. После этого преступник вышел на улицу и попросил соседей вызвать медиков.

Пострадавший был госпитализирован. В медицинском учреждении мужчина скончался от полученного ранения.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф