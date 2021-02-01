Полицейские изъяли синтетические наркотики у двух жителей Мордовии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у двух местных жителей.

В Рузаевке стражи порядка остановили автомобиль, в салоне которого находились 26-летний житель Саранска и 25-летний житель Ромодановского района. При личном досмотре данных парней полицейские обнаружили и изъяли синтетические наркотики общей массой 2,14 г.

Молодые люди пояснили, что приобрели запрещенные вещества на одном из сайтов и хранили для личного употребления.

Парни были привлечены к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф