Житель Саранска пойдет под суд за избиение знакомого

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в жестоком избиении своего знакомого.

В первой половине ноября прошлого года в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, проходила попойка. Во время застолья между двумя собутыльниками 34- и 50-летнего возраста вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента ногой в голову. После этого 50-летний мужчина направился к выходу. Второй участник ссоры догнал своего обидчика и принялся избивать. Услышав шум, в квартиру постучал сосед, который затем вызвал медиков.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины алкогольную интоксикацию и закрытую травму грудной клетки.

Полицейские задержали 34-летнего гражданина на месте преступления. Из-за сильного опьянения гражданин не смог назвать причину ссоры.

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Источник: 13.мвд.рф