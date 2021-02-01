В Старошайговском районе в результате ДТП пострадала 41-летняя женщина

В Старошайговском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 41-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 30 января на 157-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Киа».

Телесные повреждения получила 41-летняя пассажирка иномарки. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф