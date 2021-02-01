В Саранске в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали три человека

В Саранске в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека.

Происшествие произошло ранним утром 31 января на улице Республиканской. По предварительной информации, 26-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле», проявив невнимательность, допустил столкновение с грузовиком марки «Хово», совершавшим разворот.

Телесные повреждения получили водитель легковушки и две его пассажирки 26- и 33-летнего возраста. Автомобилист и 26-летняя девушка были госпитализированы. Третьей пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.

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Источник: гибдд.рф