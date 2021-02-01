В Чамзинском районе пьяный водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими

В Чамзинском районе по вине пьяного водителя иномарки произошло ДТП с пострадавшими.

Днём 31 января на 2-м километре дороги, пролегающей между населенным пунктом Комсомольский и трассой, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, 34-летний водитель автомобиля марки BMW 525 XI, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, во время пересечения перекрестка выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки ВАЗ-21093.

Пострадали 34-летняя женщина, управлявшая ВАЗом, и два её пассажира, среди которых 14-летняя девочка и 38-летний мужчина. Женщина и несовершеннолетняя пострадавшая были госпитализированы.

Выяснилось, что у 34-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф