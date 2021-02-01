В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал 34-летний мужчина

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 34-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 31 января на 9-м километре дороги, соединяющей Рузаевку и Ковылкино. По предварительной информации, 34-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Рено», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Лифан».

Телесные повреждения получил водитель «Рено». Мужчина был госпитализирован. Выяснилось, что за последний год автомобилист более 20 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф