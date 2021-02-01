В Саранске в ДТП пострадали 60-летний мужчина и 15-летняя девочка

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали 60-летний мужчина и 15-летняя девочка.

ДТП произошло вечером 31 января на проспекте 70 лет Октября. По предварительным данным, 60-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21061, не учел конкретные условия дорожного движения в данный момент, вследствие чего не смог справиться с управлением, что спровоцировало выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Шкода-Октавия».

Пострадали водитель ВАЗа и 15-летняя пассажирка иномарки. Пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф