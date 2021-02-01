В Лямбирском районе столкнулись легковушка и грузовик

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал 54-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 31 января на 177-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительным данным, 54-летний водитель грузовика марки Scania не учел скорость и условия дорожного движения, по причине чего потерял контроль над управлением. В итоге транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с легковым автомобилем марки «Опель-Астра».

Пострадал водитель легковушки. Мужчина был госпитализирован.

В отношении водителя грузового автомобиля был составлен административный протокол.

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Источник: гибдд.рф