В Ромоданово был задержан пьяный водитель легкового автомобиля

В Ромоданово сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Вечером 30 января возле дома №11, расположенного по адресу – улица Полежаева, сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ромодановскому району был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21074. За рулем транспортного средства находился 38-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф