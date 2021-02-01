Житель села Старое Шайгово незаконно хранил винтовку

В Старошайговском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли незаконно хранившуюся мелкокалиберную винтовку у местного жителя.

Оперативники уголовного розыска установили, что в период с 2013 года по январь нынешнего года житель села Старое Шайгово незаконно хранил на приусадебном участке своего дома однозарядную мелкокалиберную винтовку.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства совершенного преступления. В отношении сельчанина была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф