Руководство МВД по Мордовии приняло участие в донорской акции

Полковник полиции Олег Шилов и полковник внутренней службы Владислав Смирнов пополнили резерв крови Мордовской республиканской Станции переливания крови.

Указанная акция для стражей порядка уже стала доброй традицией.

Полицейские ежедневно сталкиваются с человеческой бедой, поэтому знают, как порой необходима помощь донора, и всегда с готовностью принимают участие в подобных мероприятиях.

Медицинские работники выразили искреннюю благодарность в адрес участников мероприятия, отметив, что МВД – одно из самых активных ведомств республики.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф