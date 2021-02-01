Руководство МВД по Мордовии приняло участие в донорской акции

Полковник полиции Олег Шилов и полковник внутренней службы Владислав Смирнов пополнили резерв крови Мордовской республиканской Станции переливания крови.
Указанная акция для стражей порядка уже стала доброй традицией.
Полицейские ежедневно сталкиваются с человеческой бедой, поэтому знают, как порой необходима помощь донора, и всегда с готовностью принимают участие в подобных мероприятиях.
Медицинские работники выразили искреннюю благодарность в адрес участников мероприятия, отметив, что МВД – одно из самых активных ведомств республики.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф