Жительница Зубово-Полянского района подозревается в краже денег у гражданского мужа

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местную жительницу, которая подозревается в краже денежных средств у своего гражданского супруга.

Было установлено, что некоторое время назад 32-летняя жительница указанного района взяла кредит в одной из финансовых организаций. По причине отсутствия достаточного количества денежных средств женщина не могла погасить долг. Гражданка решила воспользоваться банковской картой гражданского мужа без его ведома. Установив приложение банка, клиентом которого является её сожитель, на свой мобильный телефон, женщина совершила ряд операций, перечислив в итоге со счета мужчины на счет своей подруги 30 тыс. рублей. Украденные деньги последняя перевела для погашения кредита на счет организации, не предполагая, что было совершено преступление.

В отношении 32-летней гражданки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф