В Саранске полицейские проводят мероприятия, направленные на профилактику мошенничества

В Саранске сотрудники ОП№1 УМВД встретились с работниками торгового центра.

Стражи порядка в рамках указанной встречи рассказали об участившихся случаях мошенничества, жертвами которого становятся не только люди преклонного возраста, но и молодое поколение. Полицейские проинформировали присутствующих о самых распространенных способах обмана, отметив, что схемы мошенничества усовершенствуются и призвали быть бдительными всегда.

Кроме того, правоохранители призвали сотрудников службы безопасности обращать внимание на подозрительных людей, оставленные без присмотра предметы, на любые мелочи, которые впоследствии могут привести к трагедии.

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Источник: 13.мвд.рф